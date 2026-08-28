Visite spirituelle de la Basilique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
vendredi 25 septembre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite spirituelle de la Basilique
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:30:00
fin : 2026-10-25 16:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-25
Visite historique et spirituelle de la basilique St Pierre « Sur les traces de St Colomban », organisée par le doyenné de Luxeuil. À la Basilique.
Adaptée pour les enfants. Visites possibles en allemand « Führungen aufDeutsch ».
Don libre à l’issue de la visite.
Pour s’inscrire, contactez Charlotte au 06.68.65.77.20. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 65 77 20 charlottemancassola@orange.fr
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English : Visite spirituelle de la Basilique
L’événement Visite spirituelle de la Basilique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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