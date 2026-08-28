Visite spirituelle de la Basilique Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Visite spirituelle de la Basilique

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:30:00

fin : 2026-10-25 16:30:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-25

Visite historique et spirituelle de la basilique St Pierre « Sur les traces de St Colomban », organisée par le doyenné de Luxeuil. À la Basilique.

Adaptée pour les enfants. Visites possibles en allemand « Führungen aufDeutsch ».

Don libre à l’issue de la visite.

Pour s’inscrire, contactez Charlotte au 06.68.65.77.20. .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 65 77 20 charlottemancassola@orange.fr

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English : Visite spirituelle de la Basilique

L’événement Visite spirituelle de la Basilique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)