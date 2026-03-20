Visite street art du quartier des Halles avec Deaf Invader [LSF et FR] Médiathèque la Canopée Paris
Visite street art du quartier des Halles avec Deaf Invader [LSF et FR] Médiathèque la Canopée Paris samedi 13 juin 2026.
Venez redécouvrir le quartier en Langue des Signes Française et Français, guidés par un couple de Sourds passionné de street art qui vous dévoilera les signes dédiés à ce mouvement artistique.
Deaf Invader, qui est-il ?
Sébastien est l’artiste connu sous le nom « Deaf Invader« , et partage sa passion des mosaïques via des ateliers mais aussi en créant des oeuvres de street-art en mosaïque qui célèbrent la culture sourde.
Les animateurs : Anne et Sébastien, sont passionnés des space invaders.
En présence d’interprètes LSF/FR
Gratuit, sur inscription obligatoire, à partir de 15 ans.
Dans le cadre du mois parisien du handicap, la médiathèque de la Canopée vous invite à découvrir le quartier des Halles sous l’angle du street art.
Le samedi 13 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00
Médiathèque la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33149709280 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
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