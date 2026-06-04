Visite sur le plan relief de la ville de Metz Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Metz

Visite sur le plan relief de la ville de Metz

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 16:30:00

fin : 2026-06-28 17:45:00

Date(s) :

2026-06-28

A quoi ressemblait Metz au milieu du XIXème siècle ? Pour le savoir, venez découvrir le plan relief, une œuvre fascinante de 1800 kg !Tout public

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Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

What did Metz look like in the mid-19th century? To find out, come and discover the fascinating 1800 kg relief plan!

L’événement Visite sur le plan relief de la ville de Metz Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ