Visite sur le plan relief de la ville de Metz Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz
Visite sur le plan relief de la ville de Metz Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz dimanche 28 juin 2026.
Metz
Visite sur le plan relief de la ville de Metz
Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28 17:45:00
Date(s) :
2026-06-28
A quoi ressemblait Metz au milieu du XIXème siècle ? Pour le savoir, venez découvrir le plan relief, une œuvre fascinante de 1800 kg !Tout public
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Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
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English :
What did Metz look like in the mid-19th century? To find out, come and discover the fascinating 1800 kg relief plan!
L’événement Visite sur le plan relief de la ville de Metz Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ
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