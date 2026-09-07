Visite sur les toits de la cathédrale Saint-Front, Cathédrale Saint-Front, Périgueux

Informations pratiques

Visite sur les toits de la cathédrale Saint-Front 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Front Dordogne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Alors que cet emblème architectural de Périgueux fait l’objet d’une restauration, venez découvrir son histoire en prenant de la hauteur.

Approchez-vous des dômes de la cathédrale Saint-Front, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et profitez d’une vue imprenable sur la ville.

Cathédrale Saint-Front Place de la Clautre, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 02 80 22 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-perigueux.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/sur-les-toits-de-saint-front »}] Construite entre 1125 et 1150, Saint-Front fut d’abord église abbatiale, puis collégiale et devint cathédrale en 1669 à la suite de la mutilation de la cathédrale primitive Saint-Étienne. L’église à coupoles du XIIe siècle a été érigée en basilique mineure en 1897. Menaçant ruine, elle a été restaurée de 1852 à 1890. Le plan est celui d’une croix grecque formée de cinq travées carrées couvertes de cinq grandes coupoles sur pendentifs. Ces coupoles reposent sur douze piliers carrés, recoupés de passages cruciformes. Les six piliers d’angles du transept et du chœur abritent chacun une chapelle coiffée d’une petite coupole à lanternon. Au-dessous des grandes arcades latérales des quatre travées formant les bras de la croix, règne une coursière supportée par des arcatures et qui contourne tout l’édifice en traversant les piliers, sauf au chevet. Le chœur de l’église était primitivement constitué par la travée occidentale sous laquelle se trouvait la crypte abritant le tombeau de Saint-Front. L’orientation normale ne fut établie qu’après la destruction du tombeau par les Protestants, au XVIe siècle. Cette travée occidentale est flanquée de deux petites constructions, dites « confessions », qui renfermaient sans doute des tombeaux très vénérés. Celle du sud, datant du Xe siècle, ouvre sur le cloître. L’autre semble plus ancienne (VIIe ou VIIIe siècle). A gauche de l’absidiole du croisillon sud, une niche conserve une fresque du XIVe siècle. Divers cryptes sont situées sous les absidioles du transept et sous le chœur. Le clocher monumental, haut de soixante mètres, se compose de trois étages cubiques superposés, en retrait l’un sur l’autre, et d’un quatrième étage circulaire formé de 42 colonnes et surmonté d’un dôme conique revêtu d’imbrications. Des peintures murales du début du XVe siècle (1400-1410) provenant d’une maison démolie du quartier du Thoin, ont été transposées à la cathédrale.

Alors que cet emblème architectural de Périgueux connaît une période de restauration, venez découvrir son histoire en prenant de la hauteur, approchez-vous des dômes de Saint-Front, édifice classé au…

©Ville de Périgueux