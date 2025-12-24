Visite tactile Du bout des doigts Les oeuvres en musique !, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Visite tactile Du bout des doigts Les oeuvres en musique !, Musée national Adrien Dubouché Limoges lundi 15 juin 2026.
Visite tactile Du bout des doigts Les oeuvres en musique !
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants.
La Fête de la musique approche ! À cette occasion, des sons résonneront dans vos oreilles lors de la découverte d’œuvres inédites. Une nouvelle manière d’appréhender ces céramiques, leur lieu de création, leurs usages et leurs époques. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
English : Visite tactile Du bout des doigts Les oeuvres en musique !
