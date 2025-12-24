Visite tactile Du bout des doigts Les oeuvres en musique !, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite tactile Du bout des doigts Les oeuvres en musique !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants.

La Fête de la musique approche ! À cette occasion, des sons résonneront dans vos oreilles lors de la découverte d’œuvres inédites. Une nouvelle manière d’appréhender ces céramiques, leur lieu de création, leurs usages et leurs époques. .

