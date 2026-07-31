Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle. Nouville, BP 3695 Nouméa

Informations pratiques

Nouméa

Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle.

Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Plongez dans l’histoire de Nouméa ! Profitez d’une visite guidée historique et culturelle, suivie d’un atelier lumière ou d’une visite technique. Une expérience unique entre patrimoine et théâtre pour vos loisirs. Une sortie culturelle incontournable !

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Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.50.50 accueil@theatredelile.nc

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English :

Immerse yourself in the history of Nouméa! Enjoy a guided historical and cultural tour, followed by a light show or a behind-the-scenes tour. A unique experience blending heritage and theater for your leisure time. A must-see cultural outing!

L’événement Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle. Nouméa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie