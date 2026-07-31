Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle. Nouville, BP 3695 Nouméa
dimanche 13 septembre 2026 · Nouville, BP 3695 · Nouméa
Informations pratiques
Nouméa
Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle.
Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 13:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Plongez dans l’histoire de Nouméa ! Profitez d’une visite guidée historique et culturelle, suivie d’un atelier lumière ou d’une visite technique. Une expérience unique entre patrimoine et théâtre pour vos loisirs. Une sortie culturelle incontournable !
.
Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.50.50 accueil@theatredelile.nc
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the history of Nouméa! Enjoy a guided historical and cultural tour, followed by a light show or a behind-the-scenes tour. A unique experience blending heritage and theater for your leisure time. A must-see cultural outing!
L’événement Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle. Nouméa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
À voir aussi à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
- Visite guidée de l’exposition “Graveurs sur Nacre” Centre-Ville Nouméa 29 août 2026
- Ah ! Les kermesses d’autrefois BP 1298 Nouméa 29 août 2026
- Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie Nouméa 6 septembre 2026
- Visite guidée historique et culturelle Nouville, BP 3695 Nouméa 10 septembre 2026
- Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie Rue des Accords de Matignon Nouméa 11 septembre 2026