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AGENDA · Nouméa

Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle. Nouville, BP 3695 Nouméa

dimanche 13 septembre 2026 · Nouville, BP 3695 · Nouméa

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Nouville, BP 3695
Adresse
161 avenue James-Cook
Ville
98800 Nouméa
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

Nouméa

Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle.

Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 13:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Plongez dans l’histoire de Nouméa ! Profitez d’une visite guidée historique et culturelle, suivie d’un atelier lumière ou d’une visite technique. Une expérience unique entre patrimoine et théâtre pour vos loisirs. Une sortie culturelle incontournable !
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Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.50.50  accueil@theatredelile.nc

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English :

Immerse yourself in the history of Nouméa! Enjoy a guided historical and cultural tour, followed by a light show or a behind-the-scenes tour. A unique experience blending heritage and theater for your leisure time. A must-see cultural outing!

L’événement Visite technique suivie d’un atelier lumière ou visite guidée historique et culturelle. Nouméa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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