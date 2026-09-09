Visite théâtralisée au Théâtre de Villefranche, Théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Visite théâtralisée au Théâtre de Villefranche Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Théâtre de Villefranche Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre s’associe au Collectif Misfits pour faire découvrir de façon théâtrale ce lieu de culture.

Place des Arts – samedi 19 septembre • 14h et 15h30 – Durée 1h – À partir de 10 ans à 14h – À partir de 5 ans à 15h30 – Limité à 30 personnes – Sur inscription

Programme complet sur www.villefranche.net

Théâtre de Villefranche Place des Arts, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474651540 https://theatredevillefranche.com [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] C’est en 1898 qu’est inaugurée cette nouvelle salle des fêtes et servira à de multiples usages : bals populaires, banquets, etc. En 1958, après les travaux de restauration, la salle se destine uniquement aux représentations théâtrales et musicales. Au théâtre à l’Italienne avec ses galeries et ses loges, se substitua un théâtre frontal orné par deux balcons. Avec des spectacles de grande qualité et des créations locales de haut niveau, le théâtre de Villefranche acquiert une notoriété semblable à celle des théâtres de Lyon. En 1990, cette structure est alors âgée de 35 ans et n’est plus à même d’accueillir dans de bonnes conditions les différentes manifestations. C’est pourquoi la Ville confie la rénovation du bâtiment à l’architecte Jean Claude Rerolle et au scénographe Igor Hilbert. Cette transformation apporte à l’édifice une imposante façade où le contemporain s’unit harmonieusement à l’architecture centenaire du bâtiment, créant ainsi une image symbole d’un équilibre subtil entre tradition et modernité. Vingt années plus tard, ce théâtre s’affirme comme étant avant tout un lieu public, ouvert à tous, un lieu où l’on tente de mettre fin à une certaine exclusion culturelle, un lieu de création.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre s’associe au Collectif Misfits pour faire découvrir de façon théâtrale ce lieu de culture.

©ServiceCommunication Ville de Villefranche