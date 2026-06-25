Visite théâtralisée Aubigny-sur-Nère
Visite théâtralisée Aubigny-sur-Nère lundi 13 juillet 2026.
Aubigny-sur-Nère
Visite théâtralisée
Parvis de l’Office de Tourisme Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
L’histoire d’Aubigny se révèle aux spectateurs, albiniens de longue date ou visiteurs de passage, lors d’une visite théâtralisée de la ville confiée à nouveau à la compagnie Poupées Russes.
Au gré de cette visite, cheminez et arpentez les rues et ruelles de la ville pour découvrir la Cité des Stuarts, ses monuments, ses maisons à pan de bois et son château. Une rencontre théâtralisée avec l’histoire, à la découverte des personnages qui ont vécu et ont forgé l’identité d’Aubigny. .
Parvis de l’Office de Tourisme Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06 compagnie.poupeesrusses@gmail.com
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English :
The history of Aubigny is revealed to spectators, whether long-standing Albinian residents or just passing through, during a dramatized tour of the town, once again entrusted to the Poupées Russes company.
L’événement Visite théâtralisée Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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