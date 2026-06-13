Aubigny-sur-Nère

Randonnée des Cardeux

Grands Jardins Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Participez à la Randonnée des Cardeux à Aubigny-sur-Nère le 4 juillet 2026 ! Une marche semi-nocturne de 9 km suivie d’un repas convivial et d’une animation musicale folk & blues.

Le samedi 4 juillet 2026, rendez-vous à Aubigny-sur-Nère pour la traditionnelle Randonnée des Cardeux. Cette randonnée pédestre semi-nocturne de 9 km, avec départ groupé à 19h, vous invite à découvrir les paysages locaux dans une ambiance conviviale. À l’arrivée, profitez d’un repas comprenant apéritif, salade piémontaise, rôti de porc, salade verte, fromage, tartelette et boisson, animé par le groupe Get Back aux sonorités folk et blues. Inscriptions et pointage des réservations de 18h30 à 19h à l’entrée des Grands Jardins. Réservation obligatoire avant le 2 juillet 2026. Pensez à apporter votre gobelet. .

Grands Jardins Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 99 47 98 jflemmonier@orange.fr

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English :

Join us for the Randonnée des Cardeux in Aubigny-sur-Nère on July 4, 2026! A 9-kilometer semi-nighttime walk followed by a friendly meal and folk and blues music.

L’événement Randonnée des Cardeux Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAULDRE ET SOLOGNE