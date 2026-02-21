Démonstration de tissage de tartans

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Durant les Fêtes Franco Écossaises, Laurence Caillet de Tartans & Cie vous propose une démonstration de tissage de tartans.

À l’occasion des Fêtes Franco Écossaises, venez observer le tissage d’un motif en tartan, motif emblématique de l’Ecosse et qui a donné son nom à la Maison du Fil au Tartan. Découvrez la diversité des réalisations qui peuvent être faites à partir de ce tissage écossais aux multiples couleurs.

Le tissage n’aura plus de secrets pour vous ! .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Fêtes Franco Écossaises, Laurence Caillet from Tartans & Cie offers a tartan weaving demonstration.

L’événement Démonstration de tissage de tartans Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-02-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE