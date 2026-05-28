Aubigny-sur-Nère

Comédie Musicale M Matilda Samuel, la merveilleuse Ms Maisel

La Forge Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Comme chaque année, la Compagnie Poupées Russes clôture le mois de Juin avec tous ses élèves de l’école d’Aubigny-sur-Nère. Une année de travail ardu pour 2 journées de fête, d’émotions et de joie.

La compagnie Poupées Russes vous invite à son spectacle de fin d’année la comédie musicale M Matilda Samuel et La Merveilleuse Ms Maisel . Mis en scène par Salomé Elhadad Ramon et Lucie Contet, ce show haut en couleur vous transportera dans un tourbillon d’émotions, de musique et de rires. 10 .

La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 40 47 90 compagnie.poupeesrusses@gmail.com

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English :

Like every year, the Compagnie Poupées Russes closes the month of June with all its pupils from the Aubigny-sur-Nère school. A year of hard work for 2 days of celebration, emotion and joy.

L’événement Comédie Musicale M Matilda Samuel, la merveilleuse Ms Maisel Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE