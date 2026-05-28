Comédie Musicale M Matilda Samuel, la merveilleuse Ms Maisel Aubigny-sur-Nère
Comédie Musicale M Matilda Samuel, la merveilleuse Ms Maisel Aubigny-sur-Nère samedi 27 juin 2026.
Aubigny-sur-Nère
Comédie Musicale M Matilda Samuel, la merveilleuse Ms Maisel
La Forge Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Comme chaque année, la Compagnie Poupées Russes clôture le mois de Juin avec tous ses élèves de l’école d’Aubigny-sur-Nère. Une année de travail ardu pour 2 journées de fête, d’émotions et de joie.
La compagnie Poupées Russes vous invite à son spectacle de fin d’année la comédie musicale M Matilda Samuel et La Merveilleuse Ms Maisel . Mis en scène par Salomé Elhadad Ramon et Lucie Contet, ce show haut en couleur vous transportera dans un tourbillon d’émotions, de musique et de rires. 10 .
La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 40 47 90 compagnie.poupeesrusses@gmail.com
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English :
Like every year, the Compagnie Poupées Russes closes the month of June with all its pupils from the Aubigny-sur-Nère school. A year of hard work for 2 days of celebration, emotion and joy.
L’événement Comédie Musicale M Matilda Samuel, la merveilleuse Ms Maisel Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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