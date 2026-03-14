Fêtes Franco-Ecossaises

Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

La 34ème édition des Fêtes Franco-Écossaises se tiendra du 10 au 12 juillet 2026.

AU PROGRAMME

Vendredi 10 juillet

18h Cérémonie d’ouverture au monument de l’Auld Alliance.

21h Concert du groupe de techno bretonne TEKMAO dans les Grands-Jardins Gratuit.

Samedi 11 juillet

15h Grand Tattoo en centre-ville puis Massed Bands dans les Grands-Jardins.

21h Concert des CELTICA PIPES ROCK ET JANE ESPIE The Phantom Piper dans les Grands-Jardins à partir de 20€.

Dimanche 12 juillet

8h30 Championnat de France de Pipe Bands

15h Grande parade en centre-ville puis Massed Bands dans les Grands-Jardins.

21h Concert MANAU fait sa nuit de la cornemuse dans les Grands-Jardins à partir de 20€ .

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 40 20

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English :

The 34th Fêtes Franco-Écossaises will be held from July 10 to 12, 2026.

L’événement Fêtes Franco-Ecossaises Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE