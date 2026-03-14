Fêtes Franco-Ecossaises Aubigny-sur-Nère
Fêtes Franco-Ecossaises Aubigny-sur-Nère vendredi 10 juillet 2026.
Fêtes Franco-Ecossaises
Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
La 34ème édition des Fêtes Franco-Écossaises se tiendra du 10 au 12 juillet 2026.
AU PROGRAMME
Vendredi 10 juillet
18h Cérémonie d’ouverture au monument de l’Auld Alliance.
21h Concert du groupe de techno bretonne TEKMAO dans les Grands-Jardins Gratuit.
Samedi 11 juillet
15h Grand Tattoo en centre-ville puis Massed Bands dans les Grands-Jardins.
21h Concert des CELTICA PIPES ROCK ET JANE ESPIE The Phantom Piper dans les Grands-Jardins à partir de 20€.
Dimanche 12 juillet
8h30 Championnat de France de Pipe Bands
15h Grande parade en centre-ville puis Massed Bands dans les Grands-Jardins.
21h Concert MANAU fait sa nuit de la cornemuse dans les Grands-Jardins à partir de 20€ .
Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 40 20
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English :
The 34th Fêtes Franco-Écossaises will be held from July 10 to 12, 2026.
L’événement Fêtes Franco-Ecossaises Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE