Parcours Spéléo Aubigny-sur-Nère
Parcours Spéléo Aubigny-sur-Nère samedi 27 juin 2026.
Aubigny-sur-Nère
Parcours Spéléo
Parking de la Nère Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour la journée nationale de la spéléologie, venez faire un parcours spéléo sous le château des Stuarts.
Un départ du parking de la Nère est prévu toutes les 45 minutes. .
Parking de la Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 11 15 73 patrick.redoute45@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For National Caving Day, come and take a caving tour under the Château des Stuarts.
L’événement Parcours Spéléo Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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