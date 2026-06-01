Aubigny-sur-Nère

Parcours Spéléo

Parking de la Nère Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour la journée nationale de la spéléologie, venez faire un parcours spéléo sous le château des Stuarts.

Un départ du parking de la Nère est prévu toutes les 45 minutes. .

Parking de la Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 11 15 73 patrick.redoute45@orange.fr

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English :

For National Caving Day, come and take a caving tour under the Château des Stuarts.

L’événement Parcours Spéléo Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE