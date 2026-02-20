Micro-Folie Aubigny-sur-Nère

Micro-Folie

Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-06-11 18:30:00

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Un jeudi soir par mois, de 18h30 à 20h, nous proposons une miniconférence de 30 minutes sur un sujet artistique

choisi en fonction de la programmation culturelle de la ville une thématique, un artiste, un mouvement, une œuvre…

EXPLORATION SOUS-MARINE

En parallèle de l’exposition célébrant les 400 ans de la Marine à la Galerie François Ier, venez explorer les plus belles épaves qui ont sombré au large des côtes françaises. Des plongeurs-archéologues du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous marines vous emmènent dans les profondeurs grâce aux casques de réalité virtuelle. .

Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

One Thursday evening a month, from 6:30pm to 8pm, we offer a 30-minute mini-conference on an artistic subject chosen according to the city’s cultural program

chosen according to the city’s cultural program: a theme, an artist, a movement, a work?

