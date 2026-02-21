Atelier crochet tous niveaux

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Atelier crochet tous niveaux avec Françoise Auroux, picotage.

Que vous maniiez les aiguilles avec habileté ou que n’ayez jamais touché une aiguille, venez apprendre ou approfondir votre pratique lors de cet atelier crochet adapté à tous les niveaux.

Laine et crochets fournis sur place, vous pouvez apporter votre matériel et un modèle de crochet si vous le souhaitez.

Atelier limité à 5 personnes. Sur inscription. 35 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Crochet workshop for all levels with Françoise Auroux, picotage.

L’événement Atelier crochet tous niveaux Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-02-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE