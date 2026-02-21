Démonstration de broderie blanche Aubigny-sur-Nère

Démonstration de broderie blanche

Démonstration de broderie blanche avec Sylvie Lezziero, meilleur ouvrier de France broderie 2004.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème du Patrimoine en danger, découvrez une technique ancestrale et participez à sa sauvegarde.

Profitez du savoir-faire de Sylvie Lezziero qui réalisera des démonstrations et admirez la finesse de la broderie blanche.

Pour approfondir, un atelier pratique est proposé le 21 septembre de 14h à 17h.

Lors de cet atelier consacré à la broderie, appréhendez une technique au choix parmi deux projets

– Motif en broderie blanche ; étude des points de la broderie blanche (point de plumetis, point de sable, point de cordonnet droit)

– Motif en broderie de Touraine étude des points de la broderie blanche avec l’incrustation de dentelle de Valenciennes.

Atelier limité à 8 personnes. Sur inscription. 35 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

