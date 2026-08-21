Visite théâtralisée aux flambeaux dans les remparts, Musée des émaux et faïences, Longwy

Informations pratiques

Visite théâtralisée aux flambeaux dans les remparts Samedi 19 septembre, 20h00 Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

À la tombée de la nuit, laissez-vous emporter par une visite aux flambeaux au cœur des remparts de Longwy. Guidés par la lueur des flammes, découvrez l’histoire de la cité dans une ambiance unique et immersive.

Tout au long du parcours, quatre comédiens donneront vie aux lieux à travers des saynètes, des intermèdes musicaux, des démonstrations de jonglage et des spectacles de feu. Entre histoire, poésie et prouesses artistiques, cette déambulation nocturne promet un moment magique à partager en famille ou entre amis.

Une soirée hors du temps, où le patrimoine de Longwy s’illumine et se transforme en véritable scène à ciel ouvert.

Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.

À la tombée de la nuit, laissez-vous emporter par une visite aux flambeaux au cœur des remparts de Longwy. Guidés par la lueur des flammes, découvrez l’histoire de la cité dans une ambiance unique et…

©ville de Longwy