Visite théâtralisée, Château de Bourdeilles, Bourdeilles

Informations pratiques

Visite théâtralisée Samedi 19 septembre, 20h00 Château de Bourdeilles Dordogne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À la tombée de la nuit, découvrez Bourdeilles autrement lors d’une visite théâtralisée.

Tarif préférenciel tous les participants : 10€

Ouverture des portes à 20h. Début de l’animation à 20h.

Château de Bourdeilles Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553037336 https://www.chateau-bourdeilles.fr Les seigneurs de Bourdeille sont cités parmi les compagnons de Charlemagne. Il ne reste rien des constructions qui pouvaient exister à cette époque, et les parties les plus anciennes du château actuel ne remontent pas au-delà du début du XIVe siècle. Elles sont attribuées à Hélie VII de Bourdeille, qui les aurait faites édifier en 1303. L’enceinte renferme également une habitation Renaissance construite à la fin du XVIe siècle par la marquise de Bourdeille qui en dressa elle-même les plans.

À la tombée de la nuit, découvrez Bourdeilles autrement lors d’une visite théâtralisée suivie d’une soirée autour du feu, proposée avec l’association Labora Ognya.

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