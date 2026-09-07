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Visite théâtralisée, Château de Bourdeilles, Bourdeilles

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bourdeilles · Bourdeilles

Visite théâtralisée, Château de Bourdeilles, Bourdeilles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Bourdeilles
Adresse
Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France
Ville
24310 Bourdeilles
Département
Dordogne
Tarif
Tarif préférentiel.

Visite théâtralisée Samedi 19 septembre, 20h00 Château de Bourdeilles Dordogne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À la tombée de la nuit, découvrez Bourdeilles autrement lors d’une visite théâtralisée.
Tarif préférenciel tous les participants : 10€
Ouverture des portes à 20h. Début de l’animation à 20h.

Château de Bourdeilles Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553037336 https://www.chateau-bourdeilles.fr Les seigneurs de Bourdeille sont cités parmi les compagnons de Charlemagne. Il ne reste rien des constructions qui pouvaient exister à cette époque, et les parties les plus anciennes du château actuel ne remontent pas au-delà du début du XIVe siècle. Elles sont attribuées à Hélie VII de Bourdeille, qui les aurait faites édifier en 1303. L’enceinte renferme également une habitation Renaissance construite à la fin du XVIe siècle par la marquise de Bourdeille qui en dressa elle-même les plans.
À la tombée de la nuit, découvrez Bourdeilles autrement lors d’une visite théâtralisée suivie d’une soirée autour du feu, proposée avec l’association Labora Ognya.

©semitour

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