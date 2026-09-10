AGENDA · L'Arbresle
Visite Théâtralisée de la maison dite de Jacques Coeur, Maison Jacques Coeur, L’Arbresle
samedi 19 septembre 2026 · Maison Jacques Coeur · L'Arbresle
Informations pratiques
Visite Théâtralisée de la maison dite de Jacques Coeur 19 et 20 septembre Maison Jacques Coeur Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez vivre une découverte unique de l’âge d’or de la Renaissance : la
Maison dite de Jacques Cœur à L’Arbresle ouvrira ses portes pour une visite théâtralisée
Maison Jacques Coeur 14, rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez vivre une découverte unique de l’âge d’or de la Renaissance : la
AVA
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