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Visite Théâtralisée de la maison dite de Jacques Coeur, Maison Jacques Coeur, L’Arbresle

samedi 19 septembre 2026 · Maison Jacques Coeur · L'Arbresle

Visite Théâtralisée de la maison dite de Jacques Coeur, Maison Jacques Coeur, L’Arbresle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Jacques Coeur
Adresse
14, rue Pierre Brossolette 69210 L'Arbresle
Ville
69210 L'Arbresle
Département
Rhône

Visite Théâtralisée de la maison dite de Jacques Coeur 19 et 20 septembre Maison Jacques Coeur Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez vivre une découverte unique de l’âge d’or de la Renaissance : la
Maison dite de Jacques Cœur à L’Arbresle ouvrira ses portes pour une visite théâtralisée

Maison Jacques Coeur 14, rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez vivre une découverte unique de l’âge d’or de la Renaissance : la

AVA

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