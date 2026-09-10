Visite Théâtralisée de la maison dite de Jacques Coeur, Maison Jacques Coeur, L’Arbresle

Informations pratiques

Visite Théâtralisée de la maison dite de Jacques Coeur 19 et 20 septembre Maison Jacques Coeur Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez vivre une découverte unique de l’âge d’or de la Renaissance : la

Maison dite de Jacques Cœur à L’Arbresle ouvrira ses portes pour une visite théâtralisée

Maison Jacques Coeur 14, rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Venez vivre une découverte unique de l’âge d’or de la Renaissance : la

AVA