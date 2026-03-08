VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers

VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Début : 2026-04-15

fin : 2026-07-22

2026-04-15 2026-05-20 2026-07-22 2026-08-12 2026-10-14 2026-11-18

C’est avec une visite théâtralisée costumée, que l’on vous amène à la rencontre des fantômes des juifs biterrois, au détour des ruelles des divers quartiers où la communauté a vécu.

Au cœur de Béziers se cache un patrimoine fort méconnu. Pourtant, un simple regard sur la plaque du nom de la rue de la Petite Jérusalem (anciennement rue de la Juiverie) nous interpelle. Quelle a été la place occupée par les juifs dans le Béziers médiéval ? Quelles traces nous ont-ils laissées ? Comment vivaient les juifs dans la ville ?

Suivez les guides de l’association Mémoire juive de Béziers et laissez-vous conter cette histoire passionnante au cours d’une visite théâtralisée costumée à la rencontre des fantômes des juifs biterrois, au détour des ruelles des anciens quartiers. .

With a theatrical tour in costume, we take you to meet the ghosts of the Jews of Béziers, in the alleys of the various neighborhoods where the community once lived.

