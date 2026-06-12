Béziers

VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Partez à la découverte des vestiges juifs en compagnie de personnages historiques mystique, histoire et pièce théâtrale seront au rendez-vous !

A deux pas de la cathédrale, au cœur de la ville historique, se cache un patrimoine fort méconnu. Pourtant, un simple regard sur la plaque du nom de la rue de la Petite Jérusalem (anciennement rue de la Juiverie) nous interpelle. Suivez les guides de l’association Mémoire juive de Béziers et laissez-vous conter cette histoire passionnante au cours d’une visite théâtralisée costumée à la rencontre des fantômes des juifs biterrois du passé, au détour des ruelles des anciens quartiers. .

19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Discover the Jewish vestiges in the company of historical figures: mysticism, history and theatre!

L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34