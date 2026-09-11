Visite théâtralisée : Femmes en science, Marie Phisalix, Maison de Louis Pasteur, Arbois

Informations pratiques

Visite théâtralisée : Femmes en science, Marie Phisalix Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de Louis Pasteur Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À travers une représentation théâtralisé, venez découvrir la vie de Marie Phisalix. Une grande femme de sciences qui travaillait dans la vallée de la Loue sur les sérums anti-venimeux avec son mari Césaire.

Interprétée par Constance Prillard.

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384661172 https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois https://www.facebook.com/terrelouispasteur?ref=hl;https://twitter.com/PasteurJURA [{« type »: « email », « value »: « maisonarbois@terredelouispasteur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.84.66.11.72 »}] La maison de Louis Pasteur à Arbois est un lieu patrimonial absolument unique, encore habité par la présence du scientifique. Conservée en l’état, la maison est restée telle que Louis Pasteur l’a connue, elle plonge le visiteur au sein du cadre de vie et de travail du savant.

Visite théâtralisée sur celle qui travailla dans la vallée de la Loue sur les sérums antivenimeux avec son mari Césaire. Interprétée par Constance Prillard.

©Maison Pasteur