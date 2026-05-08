Visite théâtralisée Sur les traces de Marie Phisalix, Musée-maison natale de Pasteur, Dole

Visite théâtralisée Sur les traces de Marie Phisalix Samedi 23 mai, 21h00 Musée-maison natale de Pasteur Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Connaissez-vous Marie Phisalix, cette scientifique comtoise du XIX spécialisée dans l’étude des serpents ? Durant cette visite théâtralisée, vous la suivrez en toute intimité. Elle vous racontera une vie entre travaux scientifiques et mariage heureux avec Césaire Phisalix, lui aussi imminent médecin et biologiste, entre douleur du veuvage et militantisme féministe, entre difficulté d’être une femme scientifique à la fin du XIXe et épreuves des guerres mondiales.

Venez découvrir une femme audacieuse pour qui le franc-parler exceptionnel se mêle à un grand sens du devoir.

Pour tout public.

Musée-maison natale de Pasteur 43 Rue Pasteur, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384722061 http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ [{« owner »: {« uid »: 37127901, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 59 », « bookingContact »: « maisondole@terredelouispasteur.fr », « venueId »: 152001, « showType »: « THEATRE-OTHER », « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779562800000, « id »: 1}], « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

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©MaisonnataledePasteur