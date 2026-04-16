Chaumont

Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont

Square Ph. Lebon Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Dans le cadre de la Fête médiévale de Chaumont, plongez dans le vieux chaumont du Moyen-Age. Pour vous mettre dans l’ambiance, le guide vous accueille en costume ! .

Square Ph. Lebon Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne