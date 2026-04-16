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Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont Chaumont

Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont Chaumont

Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont Chaumont dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Square Ph. Lebon

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont

Square Ph. Lebon Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Dans le cadre de la Fête médiévale de Chaumont, plongez dans le vieux chaumont du Moyen-Age. Pour vous mettre dans l’ambiance, le guide vous accueille en costume !   .

Square Ph. Lebon Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80  chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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