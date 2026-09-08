Visite thématique : Au feu les pompiers !, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète

Informations pratiques

Visite thématique : Au feu les pompiers ! 19 et 20 septembre Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge : 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Au feu, les pompiers !

En présence de Jamal Boutaarit, chef de la sécurité incendie au Théâtre Molière de Sète, plongez dans les coulisses de la prévention et de la sécurité au sein du théâtre.

Cette visite commentée vous permettra de comprendre comment le bâtiment est protégé, comment les équipes réagissent en cas d’alerte et quelles installations garantissent la sécurité du public.

Une immersion vivante et accessible pour découvrir les gestes, les dispositifs et les enjeux essentiels qui permettent au spectacle de se dérouler en toute sérénité.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « link », « value »: « https://tmsete.com/ »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Au feu les pompiers !, une visite en présence de Jamal Boutaarit, chef sécurité Incendie Au Théâtre Molière, Sète.

© Florent Joliot