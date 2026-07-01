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Visite thématique au Musée historique : les dessous du musée, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Musée historique de la ville de Strasbourg · Strasbourg

Visite thématique au Musée historique : les dessous du musée, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée historique de la ville de Strasbourg
Adresse
2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg
Ville
67065 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Visite thématique au Musée historique : les dessous du musée Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Musée historique de la ville de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Visites thématiques avec la conservatrice du musée (45 min) :
« Les dessous du musée : l’ancienne boucherie, classée au titre des monuments historiques ».

Musée historique de la ville de Strasbourg 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Cathédrale Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu Le musée est installé dans le bâtiment de l’ancienne Grande Boucherie (1586-1588), possédant cinq niveaux dont trois de combles. Il comprend un corps central et deux ailes, ainsi qu’un escalier à vis datant de 1588. Ses structures intimes sont en bois : colonnes de soutènement en chêne, planches en sapin. Ses riches collections égrènent le fil du temps : maquettes, peintures et arts graphiques, armes et uniformes militaires ou objets de la vie quotidienne.
Visites thématiques avec la conservatrice du musée (45 min)

© Musées de Strasbourg

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