Visite thématique au Musée historique : les dessous du musée, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Visite thématique au Musée historique : les dessous du musée Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Musée historique de la ville de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Visites thématiques avec la conservatrice du musée (45 min) :

« Les dessous du musée : l’ancienne boucherie, classée au titre des monuments historiques ».

Musée historique de la ville de Strasbourg 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Cathédrale Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu Le musée est installé dans le bâtiment de l’ancienne Grande Boucherie (1586-1588), possédant cinq niveaux dont trois de combles. Il comprend un corps central et deux ailes, ainsi qu’un escalier à vis datant de 1588. Ses structures intimes sont en bois : colonnes de soutènement en chêne, planches en sapin. Ses riches collections égrènent le fil du temps : maquettes, peintures et arts graphiques, armes et uniformes militaires ou objets de la vie quotidienne.

Visites thématiques avec la conservatrice du musée (45 min)

© Musées de Strasbourg