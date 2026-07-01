Visite thématique autour de l’exposition 2026 « Modernité et Archaïsme », Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos, Vézelay

Informations pratiques

Visite thématique autour de l’exposition 2026 « Modernité et Archaïsme » 19 et 20 septembre Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Participer à la protection du patrimoine, c’est veiller à le faire connaître et à ce qu’il soit accessible. Venez découvrir l’histoire du musée à travers la Maison Romain Rolland dans laquelle il prend place depuis vingt ans déjà et les différents métiers du musée qui participent activement à la conservation et à la promotion de sa collection.

Musée Départemental d’Art Moderne-collection Zervos 14 rue Saint Etienne 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03.86.32.39.26 https://www.mdam-zervos.fr/

Participer à la protection du patrimoine, c’est veiller à le faire connaître et à ce qu’il soit accessible. Venez découvrir l’histoire du musée à travers la Maison Romain Rolland dans laquelle il ans…

© Ministère de la Culture