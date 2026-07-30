Informations pratiques

Sedan

Visite thématique Chefs-d’œuvre !

Château Fort de Sedan Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Visite thématique Rendez-vous Sedan de l’exposition Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes pour les individuels Les cabinets d’armes Chefs-d’œuvre ! Huit armures exceptionnelles sont prêtées au Musée du château fort par le Musée de l’Armée (Invalides, à Paris), qui est actuellement en travaux. Elles proviennent de la galerie des Antiques du château fort, qui présentait la collection d’armes et d’armures des seigneurs puis princes de Sedan, connue sous le nom du cabinet d’armes des Bouillon-Turenne (XVIe -XIXe siècles). Exposition accessible avec le billet d’entrée au château fort.Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine.

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Château Fort de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

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English :

Themed tour “Rendez-vous Sedan” of the exhibition “Masterpieces! Armor from the Princes’ Collection” for individual visitors: “The Armory” “Masterpieces! Eight exceptional suits of armor have been loaned to the Castle Museum by the Army Museum (Les Invalides, Paris), which is currently undergoing renovations. They come from the Château Fort’s Gallery of Antiques, which formerly housed the collection of weapons and armor belonging to the lords and later princes of Sedan, known as the Bouillon-Turenne Armory (16th–19th cent.). Admission to the exhibition is included with the entrance ticket to the castle. For information and ticket prices, visit the Maison du Patrimoine.

L’événement Visite thématique Chefs-d’œuvre ! Sedan a été mis à jour le 2026-07-24 par Ardennes Tourisme