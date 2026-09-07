Visite thématique : connexions lumineuses, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel de Thau · Sète
Informations pratiques
Visite thématique : connexions lumineuses Samedi 19 septembre, 11h00 Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault
Gratuit. Sur réservation. Jauge : 20 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite thématique : connexions lumineuses
Tout savoir sur le lustre du Théâtre Molière – Sète
Lors de cette visite, vous découvrirez l’histoire et les secrets du majestueux lustre qui illumine la grande salle du Théâtre Molière.
Un focus passionnant sur cet élément emblématique, témoin du raffinement et du savoir-faire qui caractérisent ce lieu prestigieux.
Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « link », « value »: « https://tmsete.com/ »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.
Visite thématique : Connexions lumineuses
© Marc Ginot
À voir aussi à Sète (Hérault)
- FESTIVAL ROCK #2 LÀ ! SÉTOIS ! Sète 11 septembre 2026
- TOUT VA BIEN Sète 11 septembre 2026
- SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE Sète 11 septembre 2026
- CONCERT SÈTE ALL STARS Sète 12 septembre 2026
- MA VIE EN BLEU ! Sète 18 septembre 2026