Visite thématique : connexions lumineuses, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète

Informations pratiques

Visite thématique : connexions lumineuses Samedi 19 septembre, 11h00 Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge : 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite thématique : connexions lumineuses

Tout savoir sur le lustre du Théâtre Molière – Sète

Lors de cette visite, vous découvrirez l’histoire et les secrets du majestueux lustre qui illumine la grande salle du Théâtre Molière.

Un focus passionnant sur cet élément emblématique, témoin du raffinement et du savoir-faire qui caractérisent ce lieu prestigieux.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « link », « value »: « https://tmsete.com/ »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Visite thématique : Connexions lumineuses

© Marc Ginot