Visite thématique de la biodiversité du cimetière des Gonards, Cimetière des Gonards, Versailles

Informations pratiques

Visite thématique de la biodiversité du cimetière des Gonards Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Cimetière des Gonards Yvelines

Gratuit – Sur inscription – Parking possible sur place – Prévoir des chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les 4 cimetières de la ville, dont le cimetière des Gonards, sont gérés écologiquement et sans produits chimiques depuis 2009.

Une gestion aux bénéfices multiples tant pour les jardiniers et visiteurs que pour les espèces faunistiques et floristiques qui peuplent ces espaces.

Premier cimetière français labellisé EcoJardin en 2012, la Ville de Versailles vous invite à découvrir les espèces du cimetière des Gonards, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les milieux dans lesquels elles évoluent et les actions mises en place pour favoriser leur venue et leur installation durable.

Cette visite permettra, notamment, aux participants de découvrir la mare, créée en 2021 et non accessible au public.

La visite se terminera dans la prairie du cimetière avec une initiation à l’Opération Papillons, inventaire participatif dédié aux papillons de jour, replicable facilement au quotidien !

Cimetière des Gonards 17 rue de la porte de buc 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France https://www.versailles.fr/26-10499/que-faire-a-versailles/fiche/visite-thematique-de-la-biodiversite-du-cimetiere-des-gonards.htm [{« type »: « email », « value »: « espacesverts@versailles.fr »}] Transports à proximité (Gare RER C Versailles Chantiers), parking possible sur place

Circuit commenté « La biodiversité du cimetière des Gonards »

©Mathilde PLANCHAT-LEVEQUE/Versailles