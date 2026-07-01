Informations pratiques

Visite thématique de l’exposition « Le temps retourné » au MAMCS Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Visite thématique de l’exposition « Le temps retourné » (45 min).

Venez découvrir une exposition consacrée au fil des âges de la vie, à travers un parcours de photographies choisies et commentées par Thierry Laps, co-commissaire de l’exposition.

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.

Visite thématique de l’exposition « Le temps retourné » (45 min)

© Musées de Strasbourg