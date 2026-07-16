Visite thématique du cimetière des Fauvelles : à la recherche des tombes d’aviateurs, Cimetière des Fauvelles, Courbevoie

Informations pratiques

Visite thématique du cimetière des Fauvelles : à la recherche des tombes d’aviateurs Dimanche 20 septembre, 16h00 Cimetière des Fauvelles Hauts-de-Seine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Conjuguons patrimoine naturel et funéraire avec cette visite thématique du cimetière des Fauvelles. Courbevoie ayant été la ville la plus industrialisée des Hauts-de-Seine au début du XIXe siècle, rien d’étonnant à ce que les acteurs de ce secteur aient été nombreux à être inhumés sur le territoire ! La Société Historique de Courbevoie vous propose un parcours unique, entre art funéraire, nature et patrimoine industriel : “À la recherche des tombes d’aviateurs”. Déambulez dans ce magnifique cimetière très arboré, accompagné de Bernard Accart, président de l’association, qui vous présentera les sépultures de quelques génies de l’aéronautique des siècles passés.

Cimetière des Fauvelles 1 rue du Révérend Père Cloarec, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier du Faubourg de l’Arche Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]

Visite commentée “À la recherche des tombes d’aviateurs”

© Bernard Accart