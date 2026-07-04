Visite thématique Laissez-vous conter, Les Désenchantées Maison de Pierre Loti Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Visite thématique Laissez-vous conter, Les Désenchantées

Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-05 2026-09-02

Qui sont vraiment les trois fantômes noirs que Loti rencontre pour la première fois à Constantinople, en avril 1904 ?

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Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Themed tour: Listen to the tale of *Les Désenchantées*

Who exactly are the ‘three black ghosts’ that Loti first encountered in Constantinople in April 1904?

L’événement Visite thématique Laissez-vous conter, Les Désenchantées Rochefort a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan