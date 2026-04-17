Visite thématique L’art de la rencontre Lee Ufan Arles Arles

Arles

Visite thématique L’art de la rencontre

Dimanche 3 mai 2026 de 16h à 16h45.

Durée 45min. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03 16:45:00

Date(s) :

2026-05-03

Visite thématique L’art de la rencontre

L’art de la rencontre

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Pour Lee Ufan, rencontrer c’est sortir de soi et s’ouvrir au monde extérieur. C’est également le moment où deux entités, lorsqu’elles entrent en contact, se transforment mutuellement. Lors de cette visite, nous découvrirons les œuvres de Lee Ufan au gré d’une lecture d’extraits de son ouvrage Un art de la rencontre. .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

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English :

The Art of Encounter themed tour

L’événement Visite thématique L’art de la rencontre Arles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Arles