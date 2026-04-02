Informations pratiques

Monts

Visite thématique L’orgue Skinner

Route du Ripault Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 15:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Connaissez-vous l’orgue Skinner du Domaine de Candé ? Classé monument historique, installé sur trois niveaux dans le château… Nous vous dévoilerons les nombreuses particularités de cet instrument, unique en son genre !

Sur réservation. Nombre de places limité.

Connaissez-vous l’orgue Skinner du Domaine de Candé ? Classé monument historique, installé sur trois niveaux dans le château… Nous vous dévoilerons les nombreuses particularités de cet instrument, unique en son genre !

Sur réservation. Nombre de places limité. .

Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr

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English :

Do you know the Skinner organ at the Domaine de Candé? Classified as a historic monument, it is installed on three levels in the château? We’ll tell you all about this unique instrument!

Reservations required. Places are limited.

L’événement Visite thématique L’orgue Skinner Monts a été mis à jour le 2026-04-02 par Conseil Départemental 37