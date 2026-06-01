Visite : une manière de montrer le jardin, Jardins de la Fontaine, Nîmes

Visite : une manière de montrer le jardin 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

À l’image des promenades imaginées par Louis XIV dans les jardins de Versailles, laissez-vous guider lors de cette visite matinale à la découverte des Jardins de la Fontaine. Au fil du parcours, la guide-conférencière dévoilera les secrets, l’histoire et les perspectives remarquables de ce lieu emblématique, où architecture, nature et art des jardins se rencontrent avec élégance.

Rendez-vous à l’entrée principale, porte sud.

Visite proposée par Sophie Wildbolz, guide-conférencière pour le service Ville d’art et d’histoire.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

À l’image des promenades imaginées par Louis XIV dans les jardins de Versailles, laissez-vous guider lors de cette visite matinale à la découverte des Jardins de la Fontaine. Au fil du parcours, la …

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