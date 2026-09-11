Visite verte du square Desmarets et de l’arbre glacière, Mairie de quartier de Flers Breucq, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de quartier de Flers Breucq · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite verte du square Desmarets et de l’arbre glacière Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de quartier de Flers Breucq Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Samedi 19 septembre à 10h, partez à la découverte de ce square méconnu et de son arbre-glacière du 19ème siècle !
Partez à la découverte de ce square méconnu derrière la mairie de quartier du Breucq. Une visite guidée qui vous fera apprécier l’intérêt de ce type d’espace pour la préservation de la biodiversité. En point d’orgue, découvrez l’histoire étonnante de l’arbre glacière !
Horaires
Samedi 19 septembre à 10h – Durée 1h
Rendez-vous devant a mairie de quartier du Breucq – 165 rue Jean Jaurès
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Mairie de quartier de Flers Breucq 165 rue Jean Jaurès 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France 03 28 33 51 00 [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. Fermé le lundi.
Samedi 19 septembre à 10h, partez à la découverte de ce square méconnu et de son arbre-glacière du 19ème siècle ! visite nature
Ville de Villeneuve d’Ascq
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