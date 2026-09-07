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Visite  » Vierzon 1939-1945, une ville retient son souffle », Médiathèque Paul Eluard, Vierzon

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Paul Eluard · Vierzon

Visite  » Vierzon 1939-1945, une ville retient son souffle », Médiathèque Paul Eluard, Vierzon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Paul Eluard
Adresse
10 rue du Général de Gaulle, 18100 Vierzon
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher

Visite  » Vierzon 1939-1945, une ville retient son souffle » 19 et 20 septembre Médiathèque Paul Eluard Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette visite vous propose de découvrir le Vierzon de la Seconde Guerre mondiale à travers un circuit automobile qui vous emmènera sur les divers lieux emblématiques que sont la Ligne de démarcation, le camp d’internement Sourioux, en passant par la gare, la Gestapo ou encore la Kreiskommandantur..

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Cette visite vous propose de découvrir le Vierzon de la Seconde Guerre mondiale à travers un circuit automobile qui vous emmènera sur les divers lieux emblématiques que sont la Ligne de démarcation,…

©ville de Vierzon

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