Informations pratiques

Visite » Vierzon 1939-1945, une ville retient son souffle » 19 et 20 septembre Médiathèque Paul Eluard Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette visite vous propose de découvrir le Vierzon de la Seconde Guerre mondiale à travers un circuit automobile qui vous emmènera sur les divers lieux emblématiques que sont la Ligne de démarcation, le camp d’internement Sourioux, en passant par la gare, la Gestapo ou encore la Kreiskommandantur..

Médiathèque Paul Eluard 10 rue du Général de Gaulle, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0248711094 »}]

Cette visite vous propose de découvrir le Vierzon de la Seconde Guerre mondiale à travers un circuit automobile qui vous emmènera sur les divers lieux emblématiques que sont la Ligne de démarcation,…

©ville de Vierzon