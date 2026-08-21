Visite virtuelle de l’hypogée de Chouilly, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay

Informations pratiques

Visite virtuelle de l’hypogée de Chouilly 19 et 20 septembre Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale Marne

Durée : 2 min, en continu de 14h30 à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De nombreuses sépultures souterraines ont été découvertes à Chouilly (51), à proximité d’Épernay. A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, visitez l’un de ces hypogées creusés dans la craie il y a plusieurs milliers d’années !

Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr Construit de 1852 à 1857 par l’architecte sparnacien Pierre-Eugène Cordier, le Château Perrier constitue le premier témoignage régional de l’éclectisme, style architectural.

Ses quatre façades s’inspirent de l’architecture de la Renaissance française et du style Louis XIII, à l’image d’édifices parisiens tels que le Palais du Luxembourg, le Palais des Tuileries ou l’aile Lescot du Palais du Louvre. Les décors sculptés sont animés par les jeux de couleurs des matériaux : brique, pierre, ardoise et verre.

De nombreuses sépultures souterraines ont été découvertes à Chouilly (51), à proximité d’Épernay. A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, visitez l’un de ces hypogées creusés dans la craie il y a…

© Noémie Cozette – Ville d’Epernay