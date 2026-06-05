Visite virtuelle de l’île Tromelin, Maison Orré, Saint-Pierre

Informations pratiques

Visite virtuelle de l’île Tromelin 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’île Tromelin comme si vous y étiez, grâce à une visite virtuelle immersive à 360°. Au fil de ce parcours inédit, explorez ce territoire isolé de l’océan Indien, chargé d’histoire et de mémoire, et plongez au coeur des vestiges laissés par les naufragés du XVIIIe siècle. Entre patrimoine, archéologie et environnement, cette expérience vous invite à porter un nouveau regard sur un lieu aussi discret que bouleversant.

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Partez à la découverte de l’île Tromelin comme si vous y étiez, grâce à une visite virtuelle immersive à 360°. Au fil de ce parcours inédit, explorez ce territoire isolé de l’océan Indien, chargé et…

© Nelly GRAVIER