Visite virtuelle du Château et de l’église St Pierre de Flers Bourg, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Château de Flers · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite virtuelle du Château et de l’église St Pierre de Flers Bourg 19 et 20 septembre Château de Flers Nord
Gratuit- Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez un patrimoine remarquable sous un angle inédit au Château de Flers!
Découvrez un patrimoine remarquable dans un film à 360°. Enfilez un casque de réalité virtuelle et montez à bord d’un drone qui vous permet de découvrir le Château de Flers et l’église Saint Pierre de Flers Bourg sous un angle inédit !
Horaires
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30
Gratuit – Sans inscription
Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez un patrimoine remarquable sous un angle inédit au Château de Flers! visite casque VR
Ville de Villeneuve d’Ascq
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