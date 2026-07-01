Visites à deux voix de la Maison de la Culture et de l’église Saint-Pierre, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Visites à deux voix de la Maison de la Culture et de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En cette année anniversaire, découvrez ces deux architectures uniques au monde, nées de l’esprit ingénieux d’un architecte visionnaire.

En 2026, le Site Le Corbusier célèbre les 10 ans de l’inscription de la Maison de la Culture, avec 16 autres édifices de Le Corbusier, sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, et les 20 ans de l’achèvement de l’église Saint-Pierre. A cette occasion, profitez de visites guidées exceptionnelles :

– Samedi matin, visite en compagnie d’une médiatrice du Site Le Corbusier et d’un témoin de l’histoire de ces deux bâtiments.

– Samedi après-midi et dimanche, visite de la Maison de la Culture avec une médiatrice du Site Le Corbusier et visite de l’église Saint-Pierre avec un membre de l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert.

Découvrez le programme complet des Journées européennes du Patrimoine dans les édifices Le Corbusier à Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 61 08 72 »}] Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

En cette année anniversaire, découvrez ces deux architectures uniques au monde, nées de l’esprit ingénieux d’un architecte visionnaire.

Saint-Etienne Tourisme et Congrès © FLC/ADAGP