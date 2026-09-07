Visites, Arkeos – Musée, Parc archéologique, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Arkeos - Musée, Parc archéologique · Douai
Informations pratiques
Visites 19 et 20 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Tout le week-end, différentes visites flash (15 à 30 min.) vous invitent à porter un nouveau regard sur le patrimoine archéologique.
Entre vestiges disparus, objets fragmentés, archéologie expérimentale et savoir-faire retrouvés, découvrez ce que les collections permanentes du musée ou les reconstitutions du parc archéologique permettent de révéler, de préserver et de transmettre.
Visites à : 10h30, 11h, 14h, 15h30, 16h, 17h et 17h30
Programme à découvrir à l’accueil d’Arkéos
Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21
Tout le week-end, différentes visites flash (15 à 30 min.) vous invitent à porter un nouveau regard sur le patrimoine archéologique.
©Douaisis-agglo
À voir aussi à Douai (Nord)
- Atelier et extrait du spectacle Cross, bibliothèque Coeur de Bellain, Douai 16 septembre 2026
- Circuit sur les pas des Mariniers, Quai de Boisset, Douai 19 septembre 2026
- Visite de l’église Sainte-Thérèse, 101 rue de Cuincy, Douai 19 septembre 2026
- Visite du Beffroi et du Carillon de Douai, Beffroi, Douai 19 septembre 2026
- Atelier et démonstration de taille de pierre au pied du chantier de restauration des façades du Palais de Justice de Douai, Embarcadère du palais de justice, Douai 19 septembre 2026