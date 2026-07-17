Visites-ateliers en famille | Autour de l’exposition Le Liban de Serge Najjar, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Visites-ateliers en famille | Autour de l’exposition Le Liban de Serge Najjar 21 et 28 octobre Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

7 / 5 €. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte, chaque personne doit être munie d’un billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-28T15:30:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00

Mercredi 21 octobre

Pop-up

6-10 ans

Suite à la visite commentée de l’exposition Le Liban de Serge Najjar, les participants prennent part à un atelier et redonnent du volume aux immeubles photographiés par Serge Najjar en créant des pop-ups ou des structures en papier à assembler.

Mercredi 28 octobre

Musée de papier

8-12 ans

Durant le parcours en exposition Le Liban de Serge Najjar, les familles découvrent les influences multiples de Serge Najjar : Mondrian, Escher, Malevitch…En atelier, les participants disposent d’une banque d’images et conçoivent un musée de papier afin de créer un dialogue entre les œuvres de Serge Najjar et ses références artistiques. Cet atelier permet d’entrer dans l’univers de la scénographie en menant une réflexion sur la mise en espace des œuvres.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/?p=9988 »}]

Suite à la visite commentée de l’exposition Le Liban de Serge Najjar, les familles prennent part à un atelier.

Serge Najjar, Silent Architecture, 2016