Visites au 9-9bis – Oignies, Le 9-9bis, Oignies

Informations pratiques

Visites au 9-9bis – Oignies 19 et 20 septembre Le 9-9bis Pas-de-Calais

Inscriptions à l’accueil le jour même

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Alors que, sous sa bâche illustrée, le chevalement n°9bis attend patiemment de se révéler à nouveau à notre regard, le 9-9bis n’est pas en reste et vous invite comme chaque année en début de saison à mettre à l’honneur son patrimoine autour de ce rendez-vous national incontournable. Pendant deux jours, découvrez, créez, émerveillez-vous dans notre site minier remarquable qui a plus d’un tour dans son sac !

• LE 9-9BIS, SITE MINIER REMARQUABLE

Visite commentée – Tout public, dès 6 ans

Au cœur du Bassin minier Nord-Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, parcourez le site minier à la découverte d’un ensemble minier complet composé des bâtiments à l’architecture remarquable, du terril et de la cité de Clercq.

Toutes les demi-heures

Samedi à partir de 14h30 (dernière visite à 17h30)

Dimanche à 10h et 11h30 puis à partir de 14h30 (dernière visite à 17h30)

Durée : 1h

Sur inscription à l’accueil le jour même

• LES COULISSES DU MÉTAPHONE

Visite commentée – Tout public, dès 7 ans

De l’architecture sonore du bâtiment à la scène, en passant par les espaces habituellement méconnus du public, cette salle de spectacles, unique en son genre, n’aura plus de secrets pour vous !

Samedi et dimanche • 15h30 et 16h30

Durée : 1h

Sur inscription à l’accueil le jour même

• BALADE OLFACTIVE DU 9-9BIS

Avec Faustine Delestre, spécialiste des odeurs

Visite insolite – Tout public, dès 10 ans

Fermez les yeux un instant et laissez-vous transporter, depuis la découverte du charbon en 1842 jusqu’à aujourd’hui, grâce à votre odorat. Accompagné(e) de Faustine Delestre et d’une médiatrice du patrimoine, sillonnez le 9-9bis, depuis la cité minière jusqu’au terril en passant par le carreau de fosse et (re)découvrez l’histoire de ce lieu de manière originale à travers une visite guidée olfactive.

Dimanche • 10h30

Durée : 1h30/2h

Sur inscription à l’accueil le jour même

• PARCOURS DE GEOCACHING® / ADVENTURE LAB® À HÉNIN-BEAUMONT

En partenariat avec l’association Rencontres et Loisirs et un groupe de jeunes d’Hénin-Beaumont

Participez au lancement de notre tout nouveau parcours de Géocaching à la Cité Darcy d’Hénin-Beaumont. Avec ce parcours, vous saurez tout sur l’inscription du Bassin minier Patrimoine mondial et de son paysage minier remarquable forgé par l’homme.

+ Avant de partir : téléchargez l’application Adventure Lab® et créez-vous un compte

Samedi • Départ 10h30 – RV au parking de la salle Darcy, rue Louise Michel à Hénin-Beaumont

Durée : 1h – 1h30

Sur inscription en amont via la billetterie, disponible sur 9-9bis.com

Le 9-9bis rue alain bashung, oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 08 08 00 https://9-9bis.com/ Entre musique, patrimoine et art contemporain, le 9-9bis est un ancien site minier remarquable aujourd’hui reconverti en lieu culturel.

Alors que, sous sa bâche illustrée, le chevalement n°9bis attend patiemment de se révéler à nouveau à notre regard, le 9-9bis n’est pas en reste et vous invite comme chaque année en début de saison à…

©9-9bis