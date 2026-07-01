Visites Boulogne-sur-Mer photos d’hier et d’aujourd’hui., Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visites Boulogne-sur-Mer photos d’hier et d’aujourd’hui. 1 mars – 1 mai 2027 Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-01T09:00:00+01:00 – 2027-03-01T17:00:00+01:00

Fin : 2027-05-01T09:00:00+02:00 – 2027-05-01T17:00:00+02:00

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir certains lieux de la ville de Boulogne-sur-Mer à travers plusieurs visites construites autour de photos issues du fonds patrimonial de la Bibliothèque des Annonciades. (Re)découvrez son histoire grâce aux commentaires à deux voix des médiatrices du service Ville d’Art et d’Histoire et du Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer. Trouvez les emplacements et points de vues exacts des photos proposées lors des visites et réinterprétez-les.

Certaines d’entre-elles seront sélectionnées pour illustrer une exposition !

Conditions : gratuit, sur réservation. Matériel personnel à prévoir (smartphone ou appareil photo).

Bibliothèque des Annonciades 18 place de la Résistance Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 73 21 https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-et-sortir/culture/bibliotheques-mediatheques/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 87 73 21 »}]

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, venez découvrir certains lieux de la ville de Boulogne-sur-Mer à travers plusieurs visites construites autour de photos issues du fonds patrimonial de…

©Émile Frechon