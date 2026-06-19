Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement samedi 20 juin 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM)
Du 20/06 au 26/09/2026 le samedi.
À 10h30 et 15h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour des visites commentées.
Visites commentées du Musée d’Archéologie Méditerranéenne.
Les samedis à 10h30 département des civilisations antiques du Proche-Orient et du Bassin Méditerranéen
Les samedis à 15h00 département d’Égyptologie
• Tout public
• Durée 1h
• Sans réservation .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Visit the Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) for guided tours.
L’événement Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille
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