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Visites commentées dans les espaces de travail et de conservation des archéologues, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Montigny-le-Bretonneux

Visites commentées dans les espaces de travail et de conservation des archéologues, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales
Adresse
2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France
Ville
78180 Montigny-le-Bretonneux
Département
Yvelines

Visites commentées dans les espaces de travail et de conservation des archéologues 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Centre archéologique ouvre exceptionnellement ses portes afin de faire découvrir les métiers de l’archéologie, les collections conservées et les techniques de recherche.
• Visites commentées dans les espaces de travail et de conservation des archéologues. (Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre : à 14h, 15h, 16h et 17h)
• Exposition « Photographie et image en archéologie » (Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 14h à 18h)

Gratuit – Tout public
Réservation conseillée pour la visite : mediation-78-92@sy-archeologie.fr

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr [{« type »: « email », « value »: « mediation-78-92@sy-archeologie.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation-78-92@sy-archeologie.fr »}] Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines
Le Centre archéologique ouvre exceptionnellement ses portes afin de faire découvrir les métiers de l’archéologie, les collections conservées et les techniques de recherche.

© CD78

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