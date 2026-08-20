Visites commentées de la collection du musée, Musée Marc Chagall, Nice

Informations pratiques

Visites commentées de la collection du musée 19 et 20 septembre Musée Marc Chagall Alpes-Maritimes

Réservation conseillée sur affluences dans la limite de 30 places disponibles. L’entrée au musée est gratuite pour les Journées européennes du patrimoine. Les visites guidées et visites créatives sont également gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite commentée de la collection du musée

Musée Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493538720 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/rmn-gp/musee-national-marc-chagall/reservation »}] Construit au début des années 1970 par l’architecte André Hermant, le bâtiment se caractérise par une architecture blanche et sobre, dans un jardin méditerranéen créé par Henri Fisch. En voiture : autoroute, sortie A8, sortie Nice Centre, puis voie rapide Mathis, sortie « Cimiez » En train : Gare SNCF Nice Ville, puis parcours de 15 minutes à pied pour rejoindre le musée En bus : bus n°5 ou bus Nice Le Grand Tour, arrêt « Musée Chagall » En tramway : N°1, arrêt Gare Thiers, puis à 15 minutes à pied du musée Parking : stationnement gratuit pour autocars et automobiles

Visite commentée de la collection du musée

©ADAGP, Paris, 2026, musée national Marc Chagall, Nice