Visites commentées de l’exposition L’aiguille et la peau, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

Visites commentées de l’exposition L’aiguille et la peau 13 et 14 juin Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Conçue par les musées communautaires, cette exposition est consacrée à l’usage associé de l’aiguille et de la peau à travers les millénaires, depuis la Préhistoire jusqu’à la période contemporaine. Témoin de la pratique de la couture à chaque époque et parmi l’un des objets les plus fins de l’artisanat, l’aiguille à chas est emblématique dans les deux musées.

Le visiteur est invité à prendre conscience de la place importante de la peau comme de l’aiguille à chas dans notre évolution. L’usage de la peau et de la fourrure questionne encore aujourd’hui sur notre rapport à l’animal.

Les commissaires de l’exposition seront présents exceptionnellement ces deux jours pour faire découvrir cette fabuleuse histoire des origines du vêtement.

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre…

Le musée, labellisé Musée de France, est édifié sur un quartier de l’agglomération et renferme des vestiges intégrés dans le bâtiment de 2 400 m2. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

Conçu et réalisé par des scientifiques et des pédagogues, le Musée d’Argentomagus véhicule l’image d’une archéologie à la portée de tous, compréhensible et intelligible. 30km au sud ouest de Châteauroux

Conçue par les musées communautaires, cette exposition est consacrée à l’usage associé de l’aiguille et de la peau à travers les millénaires, depuis la Préhistoire jusqu’à la période contemporaine. à…

©Musée et site archéologiques d’Argentomagus